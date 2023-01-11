В мэрии Екатеринбурга установили барельеф, изображающий Ройзмана*

На одной из стен в здании администрации Екатеринбурга появился барельеф, посвященный политику Евгению Ройзману*. Он управлял городом в середине 2010-х годов. Медаль с его выпуклым изображением висит в ряду аналогичных портретов, посвященных другим руководителям уральской столицы.

Присвоение Ройзману* статуса иностранного агента и его уголовное преследование по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК) не помешали установке памятного барельефа. Ситуацию прокомментировал нынешний глава города Алексей Орлов.

"А при чем тут иноагент? В 2013 году это был всенародно избранный глава Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь. Это историческая справедливость", - приводит его слова региональное издание It's My City.

Напомним, что Ройзман* досрочно снял с себя полномочия мэра в 2018 году в знак несогласия с отменой прямых выборов в регионе.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов