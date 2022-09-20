Суд запретил Ройзману посещать митинги и шествия, но не выезжать из Екатеринбурга

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга разъяснил 20 сентября, что именно следует понимать под "публичными местами", посещение которых запрещено политику Евгению Ройзману в соответствии с назначенной ему мерой пресечения. Ранее с соответствующей просьбой в суд обратилось ГУ ФСИН по Свердловской области.

Как следует из заявления судьи, публичным местом следует считать "территорию проведения публичных мероприятий", передает ТАСС. Речь идет о мирных демонстрациях, митингах, шествиях и пикетированиях, проводимых по воле граждан, политических партий и других общественных или религиозных объединений.

"То есть Евгению Вадимовичу запрещено находиться и участвовать в публичных мероприятиях и автоматически то место, где проводится публичное мероприятие, по решению суда, является публичным местом", — приводит РИА "Новости" слова адвоката Владислава Идамжапова, представляющего интересы Ройзмана в суде.

По словам Идамжапова, в постановлении отсутствует запрет на выезд из города. Таким образом, Ройзман имеет право покидать Екатеринбург и перемещаться по России.

В конце августа суд назначил Ройзману запрет определенных действий в качестве меры пресечения по уголовному делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), возбужденному против политика. Оппозиционеру запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и посещать публичные места.