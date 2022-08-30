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Новости 13:22

ФСИН пожаловалась на трудности с определением "публичных мест" по делу Ройзмана

фото ЗакС политика ФСИН пожаловалась на трудности с определением "публичных мест" по делу Ройзмана

ГУ ФСИН по Свердловской области обратилось в суд с просьбой уточнить значение "публичных мест", посещение которых запрещено политику Евгению Ройзману, передает 30 августа "Интерфакс". Речь идет о назначенной оппозиционеру мере пресечения по возбужденному против него уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ч.1 ст.280.3 УК РФ).

"Несколько дней назад это было сделано. Нужно понять, что это [термин "публичные места"] означает. Потому что подобного решения в нашей практике в таком виде еще не было", — приводит "Интерфакс" заявление главы пресс-службы ГУ ФСИН Александра Левченко.

В то же время адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов поведал агентству, что защита отказалась от идеи обжаловать назначенную меру пресечения, поскольку не находит в этом смысла.

Сегодня же появились сведения о том, что против Ройзмана может быть возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

На прошлой неделе суд в Екатеринбурге назначил Ройзману запрет определенных действий по делу о дискредитации армии. Политику запретили посещать публичные места и пользоваться средствами связи, а также общаться со свидетелями по делу.


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