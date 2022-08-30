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Новости 11:07

66.ru: Против Ройзмана готовят дело об оправдании терроризма

фото ЗакС политика 66.ru: Против Ройзмана готовят дело об оправдании терроризма

Уральский политик Евгений Ройзман может стать фигурантом еще одного уголовного дела, сообщает региональное издание 66.ru со ссылкой на источники в правоохранительной системе. По данным последних, московские следователи хотят вменить главе "Фонда Ройзмана" "публичное оправдание терроризма" на основе его реплик в Twitter и на собственном YouTube-канале, что может повлечь за собой пятилетний срок заключения. Однако, как утверждают собеседники издания, решение о возбуждении дела пока блокируется.

Издание также приводит сведения о том, что в нынешнем году бывшего мэра Екатеринбурга собирались дважды объявить иностранным агентом, но до реального включения в реестр Минюста так и не дошло.

Напомним, что Ройзмана задержали на прошлой неделе в рамках уголовного дела о дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Суд назначил политику запрет определенных действий: ему нельзя пользоваться интернетом и посещать публичные мероприятия.


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