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Новости 14:51

В Перми силовики пришли с обысками к активистам "Мемориала"*

фото ЗакС политика В Перми силовики пришли с обысками к активистам "Мемориала"*

Пермские правоохранители провели обыски у нескольких активистов ликвидированного правозащитного общества "Мемориал"*, информирует 16 марта Telegram-канал "Пермь 36,6".

Об оперативных мероприятиях журналистам рассказал экс-председатель местного отделения организации Роберт Латыпов. Имена обыскиваемых он не назвал.

Сведения о том, в рамках какого дела прошли обыски, не конкретизируются.

Напомним, в начале марта в отношении сотрудников "Мемориала"* возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). По информации ТАСС, разбирательство может быть связано с тем, что некоторые сотрудники общества якобы приравнивали к жертвам политических репрессий коллаборационистов, сотрудничавших с оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр иноагентов


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