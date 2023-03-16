В Перми силовики пришли с обысками к активистам "Мемориала"*

Пермские правоохранители провели обыски у нескольких активистов ликвидированного правозащитного общества "Мемориал"*, информирует 16 марта Telegram-канал "Пермь 36,6".

Об оперативных мероприятиях журналистам рассказал экс-председатель местного отделения организации Роберт Латыпов. Имена обыскиваемых он не назвал.

Сведения о том, в рамках какого дела прошли обыски, не конкретизируются.

Напомним, в начале марта в отношении сотрудников "Мемориала"* возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). По информации ТАСС, разбирательство может быть связано с тем, что некоторые сотрудники общества якобы приравнивали к жертвам политических репрессий коллаборационистов, сотрудничавших с оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр иноагентов