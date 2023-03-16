В Ленобласти распространили меры поддержки на семьи всех участников СВО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении социальной поддержки семьям всех участников спецоперации вне зависимости от их статуса, сообщила 16 марта пресс-служба региональной администрации. Ранее правом на это обладали семьи мобилизованных граждан.

В тексте постановления формулировки "мобилизованные граждане" и "граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации" подлежат замене на "участников специальной военной операции". Это касается разделов о предоставлении права на льготный проезд в транспорте и льгот на оплату жилья и коммунальных услуг, следует из документа.

"Нет смысла делить наших бойцов на мобилизованных, добровольцев и контрактников, для нас они все — защитники Родины. Поэтому принято решение использовать единый термин — участники СВО", — приводит пресс-служба комментарий Дрозденко, сделанный в связи с нововведениями. Чиновник уточнил, что решение было принято по итогам встреч с родственниками военнослужащих и изучения обращений в соцсетях.

Ранее Дрозденко уже обращался к вопросу предоставления льгот семьям военнослужащих, пообщавшись с вдовами погибших участников СВО.