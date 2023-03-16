В администрацию президента пожаловались на главу администрации МО Шушары

Муниципальный депутат МО "Поселок Шушары" Дмитрий Дорош сообщил ЗАКС.Ру, что направил обращение в администрацию президента (АП) России из-за онлайн-отчета главы местной администрации Елены Измайловой о деятельности за 2021 год. Обращение перенаправили в комитет территориального развития (КТР) Петербурга, сообщил Дорош.

Его претензии касаются формы отчета Измайловой. По его словам, мероприятие должно было проходить вживую перед советом. Измайлова же отчиталась о деятельности заочно и без проведения очного заседания совета, утверждает Дорош.

Председатель КТР Наталья Чечина, получив документ из АП, попросила главу муниципалитета Евгения Медведева прояснить ситуацию (письмо чиновницы есть в распоряжении ЗАКС.Ру): направить информацию о проведении заседания по отчету за 2021 год или объяснить, почему мероприятия не было. По информации издания, Медведев в свою очередь попросил объясниться саму главу местной администрации Измайлову.

Она в письменном виде сообщила (бумага есть в распоряжении ЗАКС.Ру), что заседание совета по отчету о работе в 2021 году проходило, но в режиме онлайн. Такой формат выбрал сам Медведев из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, напомнила Измайлова. По ее словам, всех муниципальных депутатов оповестили о предстоящем мероприятии. Глава местной администрации уточнила, что отчет о деятельности в 2021 году прошел 24 февраля 2022 года.

В группе Шушар во "ВКонтакте" с того дня размещена видеозапись с названием "Отчёт Главы муниципального образования и Главы Местной администрации об итогах работы за 2021 год и задачах на 2022 год". К ней прикреплены текстовые версии отчетов. В видео свой отчет о деятельности озвучил и Медведев.

Он подтвердил ЗАКС.Ру, что отчеты решили проводить онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Ему за такой формат тоже досталось. Муниципальный депутат Шушар Ольга Краснова написала обращение в прокуратуру из-за вида отчета главы муниципалитета, рассказал Медведев. Рассмотрев документ, прокуратура Пушкинского района вынесла Медведеву представление, указав на недопустимость проведения отчета онлайн, сообщил глава МО.

Именно эта ситуация и стала поводом для обращения в администрацию президента, заявил ЗАКС.Ру Дорош. По его мнению, справедливо проверить и Измайлову, которая вместе с Медведевым отчитывалась онлайн.

- По Медведеву писала оппозиция. Почему-то не заметили Измайлову. Я решил, что это несправедливость, так быть не должно. Соответственно, я решил написать, чтобы уж всех проверили. <...> Если уж быть правильными, то до конца, а не кусочками, - пояснил Дорош.

Медведев отметил, что в федеральном законе о местном самоуправлении не определена форма отчета, только срок — до 1 апреля.

- Все мои коллеги, включая глав других муниципальных образований, глав районных администраций также проводили свои отчеты онлайн, - отметил Медведев.

При этом в редакции Устава МО "Поселок Шушары", который действовал с 20 марта 2020 года по декабрь 2022 года, указано, что отчет главы муниципалитета должен проходить очно. В новой версии Устава это уточнение отсутствует. Ни в той, ни в другой редакции формат отчета главы МА не установлен.

Глава МО добавил, что представление прокуратуры планируют рассмотреть на ближайшем заседании совета. Если депутаты признают его обоснованным, Медведев намерен повторить свой отчет о деятельности за 2021 год очно.

Он сообщил, что ответ по ситуации с отчетом главы местной администрации Измайловой уже направил в КТР. Пообщаться с ней самой ЗАКС.Ру не удалось.

Напомним, в муниципалитете образовалось две противоборствующие группы, из-за конфликта которых в конце 2022 года совет не мог принять бюджет на следующий год. Подробнее о ситуации в Шушарах — в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова (фото: "Шумные Шушары")