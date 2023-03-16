Прения по делу о записке на могиле родителей Путина пришлось отложить из-за болезни обвиняемой

В Приморском районном суде Петербурга не смогли провести заседание по делу о надругательстве над местами захоронения (ч. 2 ст. 244 УК). 60-летняя Ирина Цыбанева, которой грозит до 5 лет лишения свободы за оставленную записку на могиле родителей президента Владимира Путина, заболела. Об этом корреспонденту ЗАКС.Ру рассказала адвокат.

Судебное разбирательство по делу о записке подходит к концу. Следующее заседание назначили на 28 марта. На нем должны пройти прения сторон.

На предыдущих заседаниях Цыбанева не отрицала того, что оставила записку на месте захоронения родителей президента на Серафимовском кладбище в октябре 2022 года. Она не смогла рассказать, для чего именно решила оставить записку, объяснив это внутренним порывом, возникшим после просмотра новостей.

Константин Леньков