ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:53

Прения по делу о записке на могиле родителей Путина пришлось отложить из-за болезни обвиняемой

фото ЗакС политика Прения по делу о записке на могиле родителей Путина пришлось отложить из-за болезни обвиняемой

В Приморском районном суде Петербурга не смогли провести заседание по делу о надругательстве над местами захоронения (ч. 2 ст. 244 УК). 60-летняя Ирина Цыбанева, которой грозит до 5 лет лишения свободы за оставленную записку на могиле родителей президента Владимира Путина, заболела. Об этом корреспонденту ЗАКС.Ру рассказала адвокат. 

Судебное разбирательство по делу о записке подходит к концу. Следующее заседание назначили на 28 марта. На нем должны пройти прения сторон. 

На предыдущих заседаниях Цыбанева не отрицала того, что оставила записку на месте захоронения родителей президента на Серафимовском кладбище в октябре 2022 года. Она не смогла рассказать, для чего именно решила оставить записку, объяснив это внутренним порывом, возникшим после просмотра новостей. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама