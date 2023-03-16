Количество сотрудников автозаводов в Петербурге может уменьшиться в четыре раза

После завершения реорганизации автомобильных заводов в Петербурге суммарное количество их сотрудников может уменьшиться с 12 тысяч до трех тысяч человек, заявил глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко. Высказывание чиновника прозвучало на VII Международном форуме труда в Северной столице.

Как сообщил глава комитета, максимальная численность сотрудников городских автопредприятий, включая поставщиков, достигала 12 тысяч человек. "После завершения всех процедур, а они не везде завершены, думаю, что останется примерно три-четыре тысячи человек. Это, так скажем, экспертная оценка", — приводит слова Чернейко ТАСС.

Чиновник выразил мнение, что "трагедии точно не произошло", поскольку уволенные сотрудники "на улице не остались". Он указал, что процедуры расторжения договоров проходили в соответствии с российским законодательством, а работники получили выходные пособия.

Ранее Чернейко заявил, что увольнение работников завода Toyota в Петербурге проходило без нарушений.

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