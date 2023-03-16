Горсуд рассмотрит дело об изготовлении наркотиков, один из фигурантов которого заподозрен в симпатиях к "Правому сектору"*

Городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Цепелева и Александра Панкратьева о незаконном производстве наркотических веществ (п. "г" ч. 4, ч.5 ст. 228.1 УК РФ), сообщила 16 марта объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Против Цепелева также выдвинуто обвинение в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

Обвинение считает, что с ноября 2021 по март 2022 года Цепелев и Панкратьев приискали необходимые вещи, включая посуду и реагенты, для изготовления запрещенных препаратов. В качестве химлаборатории фигуранты якобы использовали квартиру на улице Луначарского, позже часть изготовленного сбыли, а оставшееся хранили в помещении.

Помимо этого, в вину Цепелеву ставится финансирование "Правого сектора"*. Обвинение полагает, что с февраля 2020 по конец февраля 2022 года он передал некоему гражданину 1,1 миллиона рублей "в целях материального обеспечения деятельности организации".

"Цепелев осознавал для чего предназначены денежные средства", — уверено следствие. При этом оно убеждено, что обвиняемый был осведомлен об экстремистском статусе "Правого сектора"* и о его запрете в России.

О задержании Цепелева стало известно в сентябре 2022 года. При опросе он заявил, что якобы действовал, опасаясь расправы над своими родственниками в Мариуполе, сообщали СМИ.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ