Поляков поручил усилить контроль за парковками для инвалидов

Комитет по транспорту будет оперативно передавать в ГИБДД сведения о водителях, нарушающих правила парковки на местах для людей с инвалидностью, сообщил 16 марта вице-губернатор Кирилл Поляков. По его словам, это будет делаться ради скорейшего привлечения к административной ответственности таких автовладельцев.

"Поручил Комитету по транспорту оперативно передавать сотрудникам ГИБДД информацию о всех выявляемых нарушениях для привлечения водителей, не соблюдающих правила парковки на местах для людей с ограниченными возможностями, к административной ответственности", — написал Поляков в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор сообщил, что часто получает жалобы на владельцев не зарегистрированных в Федеральном реестре инвалидов машин, которые паркуются на местах для лиц с ограниченными возможностями. Он также уточнил, что для нужд маломобильных граждан отводится не менее 10 % парковочных мест на улицах Петербурга.

Ранее спикер Заксобрания Александр Бельский сообщил об увольнении водителей смольнинского гаража за уклонение от оплаты парковки.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"