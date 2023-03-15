Из смольнинского гаража уволили водителей, не оплачивавших парковку в центре Петербурга

Председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский дал оценку фотографиям, сделанным у стен городского парламента: на них запечатлены автомобили, стоящие в зоне платной парковки со снятыми либо заклеенными номерами. Снимки ранее опубликовал ЗАКС.Ру в своем Telegram-канале.

Бельский заявил, что за такие нарушения надо наказывать. Водителей, которое прятали номера автомобилей, уволили, сказал спикер.

- В этом направлении правительство города работает. Вся информация, которая оказывается в соцсетях, и фотографии, [по ним] принимаются решения. Я знаю, что есть уже водители, которые были уволены из гаража Смольного именно по этой причине. Все должны оплачивать парковку, - заявил Бельский на брифинге в парламенте.

Он добавил, что его водитель всё оплачивает. Из какой именно организации уволили сотрудников, Бельский не уточнил.

Напомним, начиная с 1 февраля в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, охваченных зоной платной парковки, действуют пешие инспекторы, занятые поиском припаркованных автомобилей с закрытыми номерами. Они ежедневно перемещаются по утвержденным маршрутам с 08:00 до 20:00. Штраф за несоблюдение правил стоянки в зоне платной парковки составляет три тысячи рублей.

Депутатам ЗакСа автомобили предоставляются напрямую по госзаданию администрации города. Выполняет задание бюджетное учреждение "Смольнинское". Оно же возит и чиновников Петербурга.