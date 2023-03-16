Роскомнадзор сообщил о разблокировке сервиса Last.fm

Роскомнадзор уведомил 16 марта о том, что разблокировал на территории России музыкальный сервис Last.fm и его мобильные приложения. Причиной этого стало удаление администрацией музыкального портала запрещенной информации, уточнили в ведомстве.

"Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена", — указали в РКН.

О блокировке Last.fm стало известно на прошлой неделе. Ее причиной Роскомнадзор назвал размещение на сайте материалов, содержащих "недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации".

РКН направлял администрации сервиса требования удалить подобные материалы, однако подобные пожелания были проигнорированы. Тогда ведомство заблокировало доступ к Last.fm. "После введенных ограничений администрация портала оперативно удалила запрещенный контент", — отметили в Роскомнадзоре.