Соколов предложил переименовать бывший завод Nissan в "Лада Санкт-Петербург"

"АвтоВАЗ" внес предложение о том, чтобы бывший завод Nissan в Северной столице получил название "Лада Санкт-Петербург", передает 16 марта ТАСС слова президента компании Максима Соколова.

"Это название необходимо соответствующим образом утвердить, не только на правлении и, скажем так, совете директоров "АвтоВАЗа", но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством региональным", — высказался глава автопредприятия.

Соколов отметил, что предложение о переименовании уже внесено и теперь ожидается решение по этому вопросу.

Также президент компании поделился мнением о возможности интеграции предприятия с заводом Toyota в Петербурге. В целом он допустил подобную возможность в случае появления соответствующих планов у менеджмента "АвтоВАЗа". В то же время Соколов признался, что лично он не видит сейчас необходимости в этом, учитывая наличие свободных мощностей у возглавляемого им предприятия.

"Не вижу необходимости задействовать дополнительные мощности", — заявил он.

Ранее в четверг глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко допустил возможность уменьшения до трех тысяч человек количества сотрудников автопредприятий Петербурга после проведения мер по их реорганизации.