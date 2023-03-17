Беглов актуализировал программу благоустройства Петербурга

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в госпрограмму "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге", сообщила пресс-служба градоначальника 27 марта. Из документа вычеркнуты мероприятия, проведенные в 2022 году, вместо этого в него внесены запланированные на 2028 год действия.

Общий объем финансирования актуализированной программы с 2023 по 2028 годы составляет 131,7 миллиарда рублей. Из них 122,9 миллиарда рублей поступят из бюджета Петербурга, 239,2 миллиарда предоставит федеральный бюджет, а еще 8,5 миллиарда поступят за счет внебюджетных средств.

"Государственная программа содержит актуальные мероприятия по благоустройству и охране окружающей среды, а также предусматривает расходные обязательства на их выполнение в соответствии с действующим бюджетным законодательством", — отметили в Смольном.

Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников и комитет финансов прокомментировали сообщения о двукратном снижении доходов бюджета Петербурга в 2023 году.