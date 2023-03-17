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Новости 10:17

Приговор журналистке Пономаренко обжаловали в суде

фото ЗакС политика Приговор журналистке Пономаренко обжаловали в суде

Защита осужденной журналистки Марии Пономаренко подала апелляцию на вынесенный ей приговор, сообщило 17 марта ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова. Месяцем ранее Ленинский суд Барнаула приговорил ее к шести годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ).

"Подана предварительная апелляционная жалоба о делу Марии Пономаренко", — процитировало информагентство слова адвоката. Шитов подчеркнул неизменность позиции защиты, которая заключается в том, что "Пономаренко подлежит полному оправданию".

Приговор Пономаренко был вынесен в середине февраля, ее признали виновной в распространении посредством своего Telegram-канала сведений о событиях в Мариуполе, отличающихся от официальной позиции Минобороны. Задержана журналистка была в апреле 2022 года в Петербурге.


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