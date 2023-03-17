Смольный намерен отремонтировать 20 километров трамвайных путей в 2023 году

В 10 районах Петербурга в 2023 году развернутся работы по ремонту трамвайных путей, сообщила 17 марта пресс-служба губернатора. Ожидается, что специалисты отремонтируют более 20 километров трамвайного полотна.

"На Адресную программу ремонта трамвайных сетей в 2023 году из городского бюджета выделено четыре миллиарда рублей. Специалисты подрядных организаций отремонтируют пути общей протяженностью более 20 километров", — рассказали в Смольном.

В частности, до конца июня планируется заменить рельсы на участке Старо-Петергофского проспекта между площадью Стачек и набережной Обводного канала. Жалобу на состояние путей подала жительница Адмиралтейского района, их протяженность на этом отрезке составляет 1,77 километра, сейчас здесь ведутся работы. Также специалисты занимаются ремонтом путей на Боткинской и Политехнической улицах. Во Фрунзенском районе на участке Бухарестской улицы между остановкой "Малая Балканская" и улицей Ярослава Гашека планируется не только ремонт путей, но также обустройство пяти посадочных площадок и установка тактильной плитки для маломобильных граждан.

Ранее комитет по транспорту сообщил об уменьшении количества обязательных остановок на трамвайном маршруте № 30 между станциями метро "Ладожская" и "Площадь Александра Невского".