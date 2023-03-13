Комтранс уменьшил количество остановок на маршруте трамвая от "Ладожской" до "Площади Александра Невского"

Начиная с 13 марта на трамвайном маршруте № 30, протянутом между станциями метро "Ладожская" и "Площадь Александра Невского", стало на две обязательные остановки меньше, отчитался комитет по транспорту. Как сообщается, подобная мера призвана уменьшить время движения трамваев.

"Остановки "Казанская улица" и "Проспект Энергетиков" на Гранитной ул. переведены в статус "по требованию". Это значит, что трамвай может остановиться на данных остановках, если пассажиры попросят об этом водителя", — объяснили в комтрансе.

Если специальных просьб пассажиров не прозвучит, трамвай проследует мимо остановок. Чиновники уточнили, что сделали это по просьбам пассажиров.

"Также произведено регулирование светофоров на маршруте для обеспечения приоритета движения транспортных средств и повышения их скорости", — добавили в комитете.

Трамвай № 30 ходит между "Площадью Александра Невского" и "Ладожской", он призван разгрузить пассажиропоток на время ремонта последней. Сама станция закрылась 4 марта, работы на ней должны продлиться 11 месяцев.