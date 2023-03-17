Депутату Звереву не нравится слово "коворкинг"

Во время заседания комитета по законодательству Заксобрания Петербурга депутаты затронули тему заимствованных слов в русской речи. Вопрос поднял депутат Борис Зверев во время обсуждения мер поддержки малого и среднего бизнеса, к которым относят предоставление площадей, включая коворкинги.

— Вот "коворкинг", если вообще переводить с нехорошего английского, получается "специально организованное пространство". Может, нам переходить уже на это? — сказал Зверев.

Депутат отметил, что идею таких рабочих пространств он поддерживает, поскольку там работать удобнее, чем дома.

Председатель комитета Всеволод Беликов ответил, что пожелание о сокращении использования заимствованных слов должны рассмотреть юристы.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Путин подписал закон о запрете чрезмерного использования иностранных слов в русском языке.

Константин Леньков