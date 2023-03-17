Мундеп "Южно-Приморского" Веремейчик попросил прокуратуру проверить законопроект Смольного

Муниципальный депутат "Южно-Приморского" Валерий Веремейчик сообщил ЗАКС.Ру, что направил в прокуратуру Петербурга заявление с просьбой проверить проект закона по изменению межбюджетных трансфертов муниципалитетам. Такой документ подготовил комитет финансов города.

В заявлении Веремейчик отметил, что законопроект позволяет правительству Петербурга распределять субсидии по собственной методике, а не по закону о бюджете. Также проект закона комфина устанавливает, что администрация города может установить централизацию закупок при выдаче денег МО, и вводит другие изменения.

"Считаю, что распределение дотаций должно и впредь устанавливаться законом о бюджете Петербурга и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами, Правительство Санкт-Петербурга не может выступать в качестве организатора закупок муниципальных образований Санкт-Петербурга <...>, Правительство Санкт-Петербурга не имеет право изменять распределение объемов субсидий между муниципалитетами без внесения соответствующих изменений в бюджет города", - написал в своем заявлении Веремейчик.

Он напомнил, что правительство Петербурга — исполнительная власть, а муниципалитеты по Конституции в пределах своих полномочий самостоятельны. Мундеп попросил прокуратуру проверить законопроект на коррупционную составляющую, а также на соответствие Основному закону и федеральному и региональному законодательству.

Напомним, ЗАКС.Ру обратил внимание на проект закона комфина 10 марта. Помимо перечисленного в нем предлагается разрешить муниципалам выдавать друг другу дотации и изменять размер правительственных выплат МО без правок закона о бюджете. Пока документ находится на антикоррупционной экспертизе.

София Саттарова