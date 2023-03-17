Суд в Петербурге арестовал на два месяца фигуранта дела о финансировании "Азова"*

Октябрьский районный суд избрал 17 марта меру пресечения Игорю Сиомику, в отношении которого возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности (ч.1.1 ст.205.1 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города. Петербуржца обвиняют в сборе средств для различных украинских организаций, включая полк "Азов"*.

Как полагает следствие, с октября 2022 года по середину текущего марта Сиомик "вел электронную переписку с неустановленными лицами, представляющими интересы вооруженных сил Украины и радикальных националистических организаций" с целью финансирования этих организаций, и в том числе полка "Азов"*. Делал он это из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, считают в СК.

Собранные деньги петербуржец якобы переводил на неустановленные банковские счета, деньги шли на покупку "оружия, боеприпасов, военной техники и иных средств" и для совершения терактов и диверсий против российской армии и в тылу. Следствие делает вывод, что своими действиями Сиомик совершил финансирование терроризма, попутно склонив к участию в этом и других лиц.

Обвиняемый просил не заключать его под стражу, мотивировав просьбу необходимостью содержать жену. Суд к озвученным доводам остался глух и отправил Сиомика под арест до 14 мая.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России