Глава Минюста анонсировал продолжение борьбы с иностранным влиянием

Россия продолжит совершенствовать законодательство в сфере противодействия иностранному влиянию, поведал 17 марта глава Министерства юстиции Константин Чуйченко. Заявление прозвучало на заседании расширенной коллегии ведомства, посвященной итогам работы в 2022 году и планам на 2023 год.

"Учитывая новые внешние вызовы и угрозы, мы продолжим принимать соответствующие меры в адрес тех, кто делает попытки дестабилизировать российское гражданское общество", — приводит слова министра ТАСС.

Чуйченко напомнил о вступлении в прошлом году в силу закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", регламентирующего обязанности иностранных агентов. Чиновник уточнил, что закон был принят в первую очередь "с целью систематизации всей правовой базы в данной сфере" и сообщил, что "подобная работа по совершенствованию законодательства" будет продолжена.