Супругов из Тверской области совокупно приговорили к 13,5 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ

Семейную пару из Конакова Тверской области Людмилу Разумову и Александра Мартынова приговорили к реальным срокам заключения в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК) и вандализме (ст. 214 УК), передаёт "ОВД-Инфо"*.

Разумовой дали 7 лет колонии общего режима, а Мартынову — 6,5.

Уголовное дело возбудили из-за постов супругов в социальной сети "Одноклассники" и пацифистских надписях на стенах посёлков Тверской области.

Интересы Мартынова представляет адвокат Мария Вараева, Разумовой — адвокат Андрей Донской.

Во время процесса Разумова длительное время пребывала в одиночной камере следственного изолятора.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов