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Арестованный экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* попросил "ВКонтакте" удалить все аккаунты с его именем

фото ЗакС политика Арестованный экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* попросил "ВКонтакте" удалить все аккаунты с его именем

Пребывающий под административным арестом экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* обратился в администрацию "ВКонтакте" с просьбой заблокировать все аккаунты, которые используют его имя, информирует 17 марта Telegram-канал "Не для протокола".

В спецприёмник политика отправили после того, как в его отношении составили протокол о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за репоста видео команды Навального. При этом сам Ройзман* утверждает, что никогда не регистрировался во "ВКонтакте".

"Суд не учёл, что у Евгения Вадимовича для размещения информации должна быть учётная запись. Евгений Вадимович никогда не был зарегистрирован в этой социальной сети", — отчитался в суде его адвокат Владислав Идамжапов.

Ранее суд в Екатеринбурге оставил Ройзмана* под арестом.

*Минюст внёс Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов


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