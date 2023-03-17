Суд в Екатеринбурге оставил Ройзмана* под арестом

Свердловский областной суд оставил под административным арестом бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Как сообщил Ura.ru его адвокат Владислав Идамжапов, защита намерена повторно оспорить решение об аресте.

О том, что защита Ройзмана* обжаловала назначенные ему накануне 14 суток ареста, стало известно утром в пятницу. Днем состоялось заседание суда, в ходе которого доводы политика и его адвоката были оставлены без удовлетворения.

Комментируя решение, адвокат сообщил о планах направить жалобу на постановление и решение суда апелляционной инстанции. "К сожалению, это не повлияет никаким образом на арест", — отметил Идамжапов и предположил, что Ройзман*, вероятнее всего, пробудет в спецприемнике до 30 марта.

"Дальше в целях установления справедливости я продублирую запрос руководству сети "ВКонтакте" и направлю жалобу дальше, в суд кассационной инстанции", — поделился планами адвокат.

Накануне суд назначил Ройзману* 14 суток административного ареста за репост видеозаписи во "ВКонтакте". Сам политик заявил, что не имеет к этому никакого отношения, поскольку никогда не регистрировался в этой соцсети.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов