Защита Ройзмана* обжаловала назначенный ему арест

Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* обжаловала назначенный ему накануне административный арест, сообщил 17 марта "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова. В четверг Ленинский районный суд рассмотрел составленный на политика протокол о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) и арестовал его на 14 суток.

"Да, подал жалобу. Вероятнее всего, рассмотрение жалобы в суде состоится после обеда", — сообщил информагентству Идамжапов.

Протокол на Ройзмана* был составлен из-за репоста видеозаписи в одной из групп во "ВКонтакте". При этом сам политик говорил, что никогда даже не регистрировался в этой социальной сети.

В начале марта стало известно о завершении расследования уголовного дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), возбужденного против Ройзмана*.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов