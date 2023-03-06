Расследование уголовного дела в отношении Ройзмана* завершено

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), возбужденного в отношении бывшего мэра города Евгения Ройзмана*, сообщил 6 марта ТАСС его адвокат Владислав Идамжапов. Он допустил, что рассмотрение дела по существу может стартовать в конце марта.

"Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича [Ройзмана*] по существу может начаться к концу марта", — заявил Идамжапов информагентству.

Ройзман* был задержан по делу о дискредитации Вооруженных сил 24 августа прошлого года, перед этим его трижды штрафовали по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). На следующий день суд назначил ему запрет определенных действий в качестве меры пресечения, включая запрет на пользование интернетом. В ноябре Минюст внес Ройзмана* в список иноагентов, позже барельеф с его изображением появился в мэрии Екатеринбурга.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов