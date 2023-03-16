Суд в Екатеринбурге арестовал Ройзмана* на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману* административный арест длительностью 14 суток за демонстрацию в соцсетях экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщило 16 марта РИА "Новости".

"Назначить Ройзману Евгению Вадимовичу* наказание в виде 14 суток административного ареста", — зачитал решение судья.

Наказание по вменяемой Ройзману* административной статье предполагает штраф в размере до двух тысяч рублей или же административный арест сроком до 15 суток.

Протокол на Ройзмана* был составлен из-за публикации во "ВКонтакте" с репостом видеозаписи ФБК**. Сам политик отмечал, что вообще не зарегистрирован в этой социальной сети.

В ходе судебного заседания адвокат Владислав Идамжапов ходатайствовал о приобщении к материалам дела запроса к администрации "ВКонтакте" с просьбой сообщить данные о владельце и администраторе сообщества "Евгений Ройзман"*, в котором был сделан репост. Суд прошение отклонил.

О задержании Ройзмана* стало известно утром в четверг. Политика отвезли в отдел полиции, где на него составили протокол. После этого его доставили в суд.

Ранее против Ройзмана* было заведено уголовное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). В начале марта стало известно о завершении расследования этого дела.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.