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Смольный объяснил необходимость продолжающейся выдачи повесток петербуржцам

фото ЗакС политика Смольный объяснил необходимость продолжающейся выдачи повесток петербуржцам

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга объяснил горожанам, почему жители регионов России по-прежнему продолжают получать повестки с требованием явиться в военкомат. Комментарий ведомства приводит его пресс-служба в пятницу, 17 марта.

Так, чиновники подчеркнули, что одной из ключевых задач воинского учёта является наличие актуальной информационной базы о стоящих на нём гражданах.

"Получившие повестки военного комиссариата, обязаны выполнять изложенные в них требования. Для постановки на учёт, а также внесения изменений в документы воинского учёта нужно лично явиться в военный комиссариат по месту жительства и (или) пребывания", — напомнили в комитете.

В случае порчи либо утраты документов воинского учёта для граждан предусмотрены штрафы на сумму от 500 до 3 тысяч рублей. Аналогичная санкция предполагается в случае неявки в военкомат по вызову без предоставления уважительной причины.

Напомним, ранее глава Совета муниципальных образований Петербурга и депутат Заксобрания Всеволод Беликов сообщил, что сотрудники муниципалитетов города во время мобилизации разнесли около 68 тысяч повесток


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