В ЗакС внесли законопроект о порядке укрупнения муниципалитетов

Поправки в закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", уточняющие принципы разделения и объединения муниципальных образований, подготовили в Заксобрании. Проект внес депутат Денис Четырбок ("Единая Россия").

Согласно документу (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), сохраняется действующая норма о том, что инициатором укрупнения или разделения муниципалитета может стать орган федеральной или региональной власти, местного самоуправления или население. Воля народа должны быть подкреплена местным референдумом.

В новой редакции уточняется, что преобразование должно проводиться "с учетом мнения населения соответствующей территории, выраженного муниципальным советом… с учетом результатов публичных слушаний". Отдельно говорится, что при объединении двух и более муниципальных образований должна учитываться мнение местного совета каждого из них.

Дата образования нового муниципалитета, правопреемство и переходный период образования нового округа будут устанавливаться законом о преобразований муниципальных образований, говорится в проекте. Этот закон не может вступать в силу в период избирательной кампании или референдума местного уровня.

В Петербурге 111 муниципальных образований. Предложения об их укрупнении за время современной истории города звучали неоднократно. Эта идея активно обсуждалась в конце 2021 - начале 2022 года, до начала СВО. В частности, возможность объединения отдельных территория допускал спикер ЗакСа Александр Бельский.