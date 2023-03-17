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Кремль: Россия не признаёт решение МУС в Гааге о выдаче ордена на арест Владимира Путина

фото ЗакС политика Кремль: Россия не признаёт решение МУС в Гааге о выдаче ордена на арест Владимира Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о решении Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, передаёт ТАСС.

По словам Пескова, Россия не признаёт юрисдикцию МУС, а сами решения этого органа в аппарате главы государства называют "ничтожными".

"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - представил свою позицию по вопросу представитель Кремля.

В свою очередь высказалась и Мария Львова-Белова, которая считает, что решение МУС доказывает мировое признание России в вопросе помощи детям из зоны военной спецоперации.

"Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их", — приводит комментарий Львовой-Беловой РИА Новости.

Следует добавить, что в 2016 году Путин подписал распоряжение, согласно которому РФ не намерена становиться участником МУС.

Добавим также, в июне 2022 года президент подписал законы о неисполнении Россией решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта. В минувшем феврале глава государства объяснил это тем, что решения суда якобы носили "откровенно политизированный характер".


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