МВД сообщило о возбуждении уголовного дела после аварии с шестью пострадавшими в Красном Селе

По факту наезда на пешеходов близ перекрестка проспекта Ленина и улицы Первого Мая в Красном Селе возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщили 18 марта в ГУ МВД по Петербургу. Происшествие случилось накануне днем, в результате его пострадали шесть человек, включая троих детей.

Согласно уточненным данным, наезду на пешеходов предшествовал инцидент на перекрестке между микроавтобусом Ford Transit и автомобилем Renault Kaptur, поворачивавшим с проспекта Ленина на улицу Первого Мая. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на тротуар, где стояли люди.

После ДТП были госпитализированы шесть человек: трое взрослых и двое детей в состоянии средней степени тяжести и девочка в тяжелом состоянии. Водитель Renault допрошен в качестве свидетеля, водитель Ford допрошен в качестве подозреваемого и задержан.

"В рамках дальнейшего расследования полицейское следствие планирует провести ряд экспертиз и опросить всех свидетелей аварии с целью восстановления объективной картины произошедшего и степени ответственности обоих водителей", — отметили правоохранители.