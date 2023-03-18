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Новости 10:48

Два здания на Петроградской стороне получили статус региональных памятников

фото ЗакС политика Два здания на Петроградской стороне получили статус региональных памятников

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников сообщил 17 марта о включении двух зданий на Петроградской стороне в региональный реестр памятников архитектуры. Речь идет о доме Бурмистрова на улице Куйбышева и о доме Мейснера на Ждановской набережной.

Дом Бурмистрова был построен в 1912-1914 годах по проекту  архитекторов Дмитрия Иофана и Александра Раппопорта в стиле неоклассицизма. "К настоящему времени осталась неизменной конфигурация здания, лицевой фасад также в целом сохранил исторический облик. На рубеже ХХ-XXI веков утрачены французские балконы третьего и пятого этажей", — отметили в КГИОП.

Дом Мейснера был возведен в 1903 году по проекту гражданского инженера Альберта Стюнкеля в стиле модерн. "Сравнительно небольшое здание выделяется оригинальностью и индивидуальностью форм, колористическим решением и применением характерных для модерна природных материалов: гранита, дерева", — говорится в сообщении комитета. Как отмечается, дом сохранил архитектурно-художественное решение фасадов и отделку интерьера парадной лестницы.

Ранее стало известно об отказе КГИОП включить в список памятников дом Басевича на Большой Пушкарской улице.

Фото: kgiop.gov.spb.ru


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