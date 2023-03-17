КГИОП отказался включать дом Басевича в перечень выявленных объектов культурного наследия

Дом Басевича не будут включать в перечень выявленных объектов культурного наследия, следует из проекта распоряжения КГИОП, опубликованном на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 17 марта. На месте здания 1912 года постройки хотят возвести апартаменты для работников Академии танца Бориса Эйфмана. Против сноса много лет выступает градозащитное сообщество Петербурга.

Кроме того, комитет намерен исключить историческое здание в Петроградском районе из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. К такому решению чиновники пришли на основании заключения об отсутсвии историко-культурной ценности объекта.

Градозащитники намерены оспорить распоряжение, когда оно вступит в силу, говорится в Telegram-канале "SOS СПб СНОС". Они отмечают, что здание по-прежнему нельзя сносить из-за ограничительных мер несмотря на то, что суд снял меры предварительной защиты. Активисты оспаривают постановление. Сейчас на соседнем участке рабочие готовят площадку к строительству.

Напомним, накануне суд вернул на новое рассмотрение протокол на градозащитника Олега Мухина, который в прошлом году вышел с пикетом против сноса дома Басевича. Его будут судить за нарушение митингового законодательства.

Константин Леньков