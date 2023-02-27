Суд снял запрет на работы в доме Басевича

Куйбышевский районный суд Петербурга отменил действие предварительных мер защиты в отношении исторического дома Басевича на Петроградской стороне. Как следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов, в здании снова можно вести строительные работы.

Вместе с тем, суд отказал в удовлетворении иска градозащитникам, которые добивались признания незаконным разрешения на строительство на территории дома Басевича. Госстройнадзор выдал его в середине декабря прошлого года. Таким образом, строительство комплекса зданий для нужд Академии танца Бориса Эйфмана по адресам Большая Пушкарская, 7А и 9А признано легальным.

Ранее градозащитники обнародовали экспертизу СК, гласящую, что реконструкцию старинного дома можно реализовать без сноса. Несмотря на это, заказчик работ намерен оставить от дома Басевича 1912 года постройки лишь часть фасада.