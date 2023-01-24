Суд в Петербурге запретил реконструкцию дома Басевича

Куйбышевский районный суд запретил реконструкцию дома Басевича на Большой Пушкарской улице, сообщила 24 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Изменение меры предварительной защиты произошло при рассмотрении административного иска к Госстройнадзору о признании незаконной выдачи разрешения на строительство на участке.

"Суд заменил меры в виде приостановления действия разрешения на строительство на запрет собственнику, застройщику и любым третьим лицам проведение работ по реконструкции здания", — гласит сообщение пресс-службы.

В качестве исключения суд разрешил лишь работы по консервации дореволюционного здания с укреплением его конструкций. Наложенная мера будет действительна вплоть до вступления в законную силу решения суда по разбираемому делу.

В середине декабря прошлого года стало известно о выдаче разрешения на реконструкцию дома Басевича. Одновременно здание лишилось статуса вещественного доказательства, которым его до этого наделил Следственный комитет. Спустя две недели после этого Куйбышевский райсуд приостановил действие разрешения на строительство.

На прошлой неделе Городской суд Петербурга признал законным выданное ранее нижестоящей инстанцией разрешение на почти полный снос постройки. Наконец, в минувший понедельник КГИОП зарегистрировал заявку о признании дома Басевича памятником, поступившую от члена регионального отделения НК ИКОМОС Александра Кречмера и зампреда совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаила Мильчика.