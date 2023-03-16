Градозащитника Мухина снова будут судить за пикет у дома Басевича

Городской суд Петербурга 16 марта отменил решение Петроградского районного суда о прекращении административного дела в отношении градозащитника Олега Мухина за пикет против сноса доходного дома Басевича. Его хотели привлечь к ответственности по статье о нарушении митингового законодательства (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Теперь суду предстоит снова рассмотреть протокол, сообщил ЗАКС.Ру сам Мухин.

Поводом для протокола стал пикет, который Мухин вместе с единомышленниками провел в середине октября 2022 года возле дома Басевича. Тогда активисты вышли с плакатами против сноса здания. В частности, они упрекали в разрушении исторического наследия неназванную преступную организацию.

В середине января Петроградский райсуд прекратил производство по делу из-за ошибок в протоколе, который составили полицейские. Силовики оспорили это решение. Теперь Мухину снова может грозить штраф до 30 тысяч рублей или арест до 10 суток.

Напомним, градозащитники не первый год добиваются защиты дома Басевича от сноса. На его месте должны появиться апартаменты для сотрудников Академии танца Бориса Эйфмана. Суды отказывались вставать на сторону борцов за историческое здание. В конце февраля суд снял ограничительные меры с участка. Сейчас на прилегающей территории ведутся подготовительные работы - строители вырубают деревья.

Константин Леньков