В Петербурге вырубают сквер возле исторического дома Басевича

Спустя неделю после снятия запрета на ведение строительных работ в доме Басевича на его территории стали массово вырубать зеленые насаждения. Об этом сообщило общественное движение SOS СПб СНОС. На опубликованной видеозаписи запечатлена работа тяжелой техники, опрокидывающей деревья во дворе по адресу Большая Пушкарская, дом 9.

"Сквер будет уничтожен сегодня, за ними очередь памятника архитектуры "Дом Басевича", на его месте очень скоро будет огромный - размером со все 5 его дворовых корпусов - котлован, будут забивать 450-мм сваи на глубину 23 метра. В яму рискуют сползти соседние дома, первым - дом 16 по Съезжинской", - гласит прогноз градозащитников.

По оценке следящих за ситуацией активистов, уничтожению подлежат порядка 170 деревьев и кустарников в сквере, примыкающем к историческому дому и зданию детского сада.

Напомним, что градозащитники нынешней зимой проиграли суд. Они добивались признания незаконным разрешения на строительные работы, выданного Госстройнадзором.

Проект так называемой реконструкции дома 1912 года постройки предполагает, что от него останется только лицевой фасад, с чем не согласны активисты. Остальные площади здания застроят объектами для Академии танца Бориса Эйфмана. Ранее градозащитники обнародовали экспертизу СК, гласящую, что реконструкцию дома Басевича вполне реально произвести без сноса.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram (скриншот видео)