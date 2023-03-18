С 3 апреля в Ленобласти стартует подчищающая иммунизация от кори

Начиная с 3 апреля в Ленинградской области начнется подчищающая иммунизация от кори, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Сделать прививку смогут все желающие, не успевшие вакцинироваться в рамках национального календаря.

Глава областного комитета по здравоохранению Александр Жарков заявил, что регион готов к проведению вакцинации от кори. "Во всех поликлиниках Ленинградской области есть вакцина для детей и взрослых контактных лиц", — отметил он.

В целом, по словам Жаркова, сейчас во всех населенных пунктах насчитывает 67 случаев заболевания корью. Он добавил, что распространение инфекции "снижается".

В Петербурге подчищающая иммунизация от кори стартует 1 апреля, ранее сообщили в Смольном. Она продлится до конца года.

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