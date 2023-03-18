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Новости 11:41

Мурашко: Под наблюдением в России находятся 150 тысяч больных ковидом

фото ЗакС политика Мурашко: Под наблюдением в России находятся 150 тысяч больных ковидом

Коронавирусная инфекция по-прежнему сохраняет свою актуальность в России, заявил 18 марта глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, сейчас под наблюдением находятся около 150 тысяч россиян, больных ковидом.

"Сегодня под наблюдением находятся около 150 тысяч человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется", — цитирует слова Мурашко "Интерфакс".

Министр также сообщил о продолжении отслеживания изменчивости вируса.

Согласно данным федерального оперштаба, 18 марта в России выявлено 13 009 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в Петербурге зарегистрировано 1418 новых пациентов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поделился надеждой на завершение пандемии коронавируса в 2023 году. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что окончание пандемии не скажется на мерах эпидемической безопасности главы государства, поскольку риск распространения иных заболеваний сохранится.


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