Мурашко: Под наблюдением в России находятся 150 тысяч больных ковидом

Коронавирусная инфекция по-прежнему сохраняет свою актуальность в России, заявил 18 марта глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, сейчас под наблюдением находятся около 150 тысяч россиян, больных ковидом.

"Сегодня под наблюдением находятся около 150 тысяч человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется", — цитирует слова Мурашко "Интерфакс".

Министр также сообщил о продолжении отслеживания изменчивости вируса.

Согласно данным федерального оперштаба, 18 марта в России выявлено 13 009 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в Петербурге зарегистрировано 1418 новых пациентов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поделился надеждой на завершение пандемии коронавируса в 2023 году. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что окончание пандемии не скажется на мерах эпидемической безопасности главы государства, поскольку риск распространения иных заболеваний сохранится.