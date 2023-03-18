Путин подписал законы о запрете дискредитации добровольцев и распространении фейков о них

Президент Владимир Путин подписал поправки в статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, посвященные дискредитации добровольцев и распространению фейков о них. Документы опубликованы 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса, устанавливающие запреты на распространение фейков об армии и ее дискредитацию, а также в статью 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, посвященную запрету дискредитации Вооруженных сил. Тексты дополняются запретом дискредитации добровольческих формирований и распространения фейков о них. Максимальное наказание за дискредитацию добровольцев составит семь лет лишения свободы, за распространение недостоверной информации о них, повлекшем тяжкие последствия, срок заключения может составить до 15 лет.

Ранее поправки были одобрены Советом Федерации. Из числа сенаторов против проголосовала только Людмила Нарусова. Свою позицию она объяснила размытостью формулировок, используемых в законах. Также она поинтересовалась у коллег, можно ли считать составом для статьи видеозапись убийства человека кувалдой, но ответа не получила.