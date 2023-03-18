Думский единоросс предложил организовать при школах стрелковые тиры

Депутат Госдумы Олег Голиков ("Единая Россия") направил в Минпросвещения письмо с предложением включить в образовательные программы полноценные уроки начальной военной подготовки и оборудовать стрелковые тиры при школах. Об этой инициативе парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Голиков поделился мнением, что курса начальной военной подготовки в рамках ОБЖ и внеурочных занятий, "как ее запланировали проводить сейчас", будет недостаточно для воспитания школьников. Он также высказался о важности военно-патриотического воспитания молодежи как будущих защитников страны.

"Мной направлено предложение в Минпросвещения о включении в образовательные программы полноценных уроков начальной военной подготовки, с оборудованием отдельных классов по НВП и стрелковых тиров при школах по огневой подготовке. С введением новой штатной единицы, школьного военрука, с привлечением ветеранов боевых действий и военнослужащих, послуживших в СВО", — написал парламентарий. Он добавил, что названные им меры должны стать "мощным импульсом по патриотическому воспитанию" учеников и подготовке их к службе в армии.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил о том, что включение НВП в учебный план будет зависеть от желания родителей и учителей.