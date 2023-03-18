В Петербурге состоялся автопробег в честь присоединения Крыма к России

В Петербурге днем 18 марта состоялся автопробег в честь девятой годовщины присоединения Крыма и Севастополя к России. Машины стартовали на Исаакиевской площади, затем проехали по Большой Морской улице, а потом по Невскому, Лиговскому и Московскому проспектам. Финишировали участники пробега на площади Победы.

В мероприятии приняли участие "более ста неравнодушных автомобилистов", включая депутата Заксобрания Александра Ржаненкова, известила пресс-служба городского парламента. Ржаненков передал автомобилистам послание спикера ЗакСа Александра Бельского, который сейчас находится с визитом в Крыму.

"Акция посвящается важнейшему событию, ставшему настоящим праздником для крымчан, севастопольцев и всех россиян. Жители полуострова выбрали будущее вместе с Россией, путь свободы, развития и благополучия", — передал Ржаненков слова Бельского участникам автопробега. Среди прочего, в напутствии прозвучало обещание, что "Крым всегда будет неотъемлемой частью России".

Сам Бельский 18 марта вместе с депутатами Константином Чебыкиным и Юрием Гладуновым участвовал в торжественных мероприятиях в Севастополе. Выступая с речью перед собравшимися, он заявил, что "исконно российская земля снова обрела право быть частью нашей Родины" и добавил, что "жителей Севастополя и Петербурга объединяет великая история нашего Отечества".

Фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга