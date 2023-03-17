Бельский, Чебыкин и Гладунов прибыли в Севастополь на мероприятия по случаю 9-й годовщины присоединения Крыма

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский, а также депутаты Константин Чебыкин и Юрий Гладунов приехали в Севастополь для участия в мероприятиях, приуроченных к девятой годовщине присоединения Крыма к РФ, передаёт пресс-служба парламента.

Среди прочего, они побывали в Музейном комплексе "35-я береговая батарея", где возложили цветы к мемориалу.

Выступая с речью, Бельский вспомнил о том, что во времена "украинского" Крыма на данном месте всегда находился флаг РФ.

"Сила духа, вот что нас объединяет и сближает", – высказался спикер ЗакСа.

В свою очередь Чебыкин отметил, что комплекс играет важную роль для "патриотического воспитания" молодого поколения. Также он высказал пожелание о визите петербургских кадетов к памятнику 35-й батарее.

Наконец, у себя в Telegram-канале Гладунов рассказал о встрече делегатов от города на Неве со спикером парламента Севастополя Владимиром Немцевым.

Во время деловой дискуссии её участники, по словам Гладунова, "обменялись опытом законотворческой работы, обсудили вопросы сотрудничества по направлениям экономического развития городов, поддержки предпринимательства", а также поговорили об оказании помощи военным, задействованным в СВО.

Фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга