Москалькова предложила давать гражданство детям россиян вне зависимости от места появления на свет

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла на рассмотрение Государственной думы поправки к закону "О гражданстве" с предложением давать гражданство детям россиян безотносительно места их рождения, сообщило 18 марта РИА "Новости". Правом на это омбудсмен хочет наделить детей, на момент рождения которых хотя бы один из родителей имел российский паспорт.

В документе говорится, что ребенок приобретает гражданство по рождению, если к моменту появления на свет "один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)". В версии законопроекта, принятой ранее в первом чтении, говорилось, что автоматически получить гражданство такой ребенок может лишь в случае рождения на территории России.

Ранее Москалькова выступила с заявлением о необходимости введения в законодательство наказания за русофобию.