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Новости 15:16

Москалькова выступила за введение в УК специального состава о русофобии

фото ЗакС политика Москалькова выступила за введение в УК специального состава о русофобии

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась 3 марта в интервью телеканалу "Россия 24" за введение в Уголовный кодекс отдельных положений о наказании за дискриминацию россиян. По ее мнению, существующих в настоящее время статей для этого недостаточно.

"Я думаю, что нужны специальные составы, которые бы сделали акцент на русофобию как в общем-то не только общественно-опасное преступление — это часть политики преступной в отношении российского государства", — заявила омбудсмен.

Москалькова уточнила, что в Уголовном кодексе и сейчас имеются статьи, по которым и сейчас представляется возможным привлечение к ответственности за дискриминацию россиян. В частности, она указала на статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) и 12 УК РФ (действие уголовного закона в отношении лиц за совершение преступлений за границами России). "Но на практике эти нормы недостаточно работают", — выразила мнение она.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев поделился мнением о необходимости законодательного закрепления понятия "русофобии". В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас усомнился в обоснованности такой новации и указал, что существующих статей УК вполне достаточно для наказания за дискриминацию российских граждан.


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