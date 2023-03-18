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Новости 16:06

Песков: Запрет дискредитации добровольцев распространяется на высказывания о ЧВК "Вагнер"

фото ЗакС политика Песков: Запрет дискредитации добровольцев распространяется на высказывания о ЧВК "Вагнер"

Административные штрафы за дискредитацию добровольцев грозят в том числе и за высказывания, порочащие ЧВК "Вагнер", сообщил 18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции "Говорит Москва".

"Безусловно. Речь идет о всех формированиях", — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в субботу президент Владимир Путин подписал законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев и о распространении фейков о них. В частности, теперь по измененной статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях юридическим лицам будут грозить штрафы до полумиллиона рублей за дискредитацию добровольцев. Величина штрафов для обычных граждан составляет от 30 до 50 тысяч рублей.


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