Аэропорт в Сочи начал принимать задержанные из-за непогоды рейсы

Сочинский аэропорт начал принимать рейсы, которые задерживали ещё с 18 марта из-за густого тумана, охватившего воздушную гавань, информирует официальный Telegram-канал международных аэропортов Сочи, Краснодар и Анапа.

Начиная с 11:00 в районе аэродрома улучшилась видимость. Самолёты начали прибывать в Сочи с запасных площадок. Аэропорт уже принял более четырёх рейсов, открыта регистрация и на другие перелёты.

Согласно прогнозам, улучшение видимости продлится до 18:00, после чего аэропорт снова может накрыть сильный туман.

Ранее "Аэрофлот" отменил практически 40 рейсов в Сочи, в том числе из Петербурга.