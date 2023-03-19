Валерия Меладзе хотят проверить на возможное финансирование ВСУ

Музыкального исполнителя Валерия Меладзе намерены проверить на предмет финансирования вооружённых сил Украины, соответствующее заявление направлено в ГУ МВД по Москве, информирует KP.RU.

Обращение подготовил общественный деятель Антон Коробков-Землянский, изначально обратившийся в Следственный комитет.

В своём заявлении "журналист, патриот, кремлебот", как сам себя именует Коробков-Землянский в своём Telegram-канале, задаётся вопросом, куда Меладзе тратит деньги, которые заработал на корпоративах в Москве и Дубае.

"Не на финансирование ли украинской армии?" — вопрошает общественный деятель.

Как итог, в СК ему ответили, что направили обращение в ГУ МВД по Москве.

В 2023 году Меладзе отменили все концерты в России, однако он продолжил заниматься своей деятельностью, выступая на частных мероприятиях.