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Новости 13:45

Валерия Меладзе хотят проверить на возможное финансирование ВСУ

фото ЗакС политика Валерия Меладзе хотят проверить на возможное финансирование ВСУ

Музыкального исполнителя Валерия Меладзе намерены проверить на предмет финансирования вооружённых сил Украины, соответствующее заявление направлено в ГУ МВД по Москве, информирует KP.RU.

Обращение подготовил общественный деятель Антон Коробков-Землянский, изначально обратившийся в Следственный комитет.

В своём заявлении "журналист, патриот, кремлебот", как сам себя именует Коробков-Землянский в своём Telegram-канале, задаётся вопросом, куда Меладзе тратит деньги, которые заработал на корпоративах в Москве и Дубае.

"Не на финансирование ли украинской армии?" — вопрошает общественный деятель.

Как итог, в СК ему ответили, что направили обращение в ГУ МВД по Москве.

В 2023 году Меладзе отменили все концерты в России, однако он продолжил заниматься своей деятельностью, выступая на частных мероприятиях.


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