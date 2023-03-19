Большой театр в Москве отменил все показы балета Серебренникова "Герой нашего времени"

В Москве Большой театр снял с показа балет "Герой нашего времени", режиссёром которого является Кирилл Серебренников. Данная информация опубликована в Telegram-канале учреждения культуры.

5, 6 и 7 мая вместо постановки Серебренникова зрители смогут увидеть балет "Мастер и Маргарита". Причины решения не конкретизируются, однако купленные ранее билеты будут действительны на обозначенные даты.

Отмену показов "Героя нашего времени" Серебренников прокомментировал цитатой из "Мастера и Маргариты". "Шизофрения, как и было сказано", — поделился он в своём Telegram-канале.

Некоторое время назад в Министерстве культуры сообщили, что снятие с афиш имён уехавших из России деятелей "абсолютно логично". В том случае имелся в виду писатель Борис Акунин, который живёт в Англии.